Три бразильских клуба претендуют на Марсело

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Левый защитник мадридского "Реала" Марсело имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Бразилии.

По информации AS, вернуть 33-летнего футболиста на родину хотят "Флуминенсе", "Ботафого" и "Палмейрас".

Также опытным фулбеком интересуется "Трабзонспор", но сам игрок не собирается выступать в Турции.

Летом Марсело станет свободным агентом. Есть вероятность, что по окончании нынешнего сезона он повесит бутсы на гвоздь.

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