Три бразильских клуба претендуют на Марсело
Фото твиттер Марсело
Левый защитник мадридского "Реала" Марсело имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Бразилии.
По информации AS, вернуть 33-летнего футболиста на родину хотят "Флуминенсе", "Ботафого" и "Палмейрас".
Также опытным фулбеком интересуется "Трабзонспор", но сам игрок не собирается выступать в Турции.
Летом Марсело станет свободным агентом. Есть вероятность, что по окончании нынешнего сезона он повесит бутсы на гвоздь.
Не пропустите: Марсело высказался об игре за "Реал Мадрид". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20