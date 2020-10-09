Три дебютанта сборной Англии помогли команде обыграть Уэльс

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Три дебютанта сборной Англии помогли команде обыграть Уэльс

Сборная Англии разгромила Уэльс в товарищеском матче.

Англия - Уэльс - 3:0 (1:0)

Голы: Калверт-Льюин, 26 - 1:0, Конор Коади, 56 - 2:0, Дэнни Ингс, 73 - 3:0

Англия: Поуп, Коуди, Кин, Гомес (Мингз, 58), Триппьер (Джеймс, 58), Уинкс (Уорд-Проуз, 76), Сака (Мэйтленд-Найлз, 76), Филлипс, Грилиш (Барнс, 76), Кэлверт-Льюин (Маунт, 58), Ингз.

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Мифем, Робертс (Гантер, 73), Ампаду (Волкс, 62), Моррелл (Левитт, 46), Уильямс (Смит, 73), Матондо, Родон (Кабанго, 46), Мур (Уильямс, 40), Робертс.

Отметим, это первый случай с лета 1963 года, когда за сборную Англии в одной игре забили три дебютанта.

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