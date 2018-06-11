Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Теги бразилиякриштиану роналдупортугалияхорватияджанлуиджи буффон

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июняСегодня, 11-го июня, в Россию прибудет еще восемь участников предстоящего Чемпионата Мира. Так, Сочи будут встречать сборную Бразилии, которая вчера в генеральной репетиции перед турниром разгромила австрийцев, Санкт-Петербург - Хорватию, Анапа - Данию, Москва - Мексику и Тунис, Ессентуки - Нигерию, Калининград - Сербию, а Самара - Швейцарию.

Также в понедельник состоится два товарищеских матча с участием будущих участников ЧМ. Подготовку к мундиалю очными играми завершат Южная Корея с Сенегалом и Бельгия с Коста-Рикой.

Вчера в Россию уже прибыли национальные команды Перу, Франции, Египта, Уругвая. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду успел отметиться на одном из фото своей команды, которая вчера уже провела тренировку в Кракове. У Саудовской Аравии из-за травмы турнир может пропустить один из ее хавбеков.

Кроме того, уже сегодня может быть официально закрыт переход голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в ПСЖ.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем сделать прогноз на победителя ЧМ-2018 и выиграть ценный приз. | soccernews.ru

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