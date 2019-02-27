Три европейских гранда контактируют с Дзаньоло

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Три европейских гранда контактируют с Дзаньоло

Полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло попал в шорт-лист трёх европейских грандов, сообщает Tribalfoоtball.

По информации источника, охоту за 19-летним итальянцем ведут мадридский "Реал", лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".

Представители этих клубов уже контактировали с агентом футболиста Клаудио Вигорелли.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с "волками" рассчитан до июня 2023 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 10 миллионов евро.

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