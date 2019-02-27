Три европейских гранда контактируют с Дзаньоло
Полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло попал в шорт-лист трёх европейских грандов, сообщает Tribalfoоtball.
По информации источника, охоту за 19-летним итальянцем ведут мадридский "Реал", лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".
Представители этих клубов уже контактировали с агентом футболиста Клаудио Вигорелли.
В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с "волками" рассчитан до июня 2023 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|27
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Кардифф Сити
|28
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14