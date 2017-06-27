Три европейских гранда нацелились на Орье

Заинтересованность в услугах защитника французского ПСЖ Сержа Орье проявляют сразу три европейских гранда.

Как информирует Mercato, за 24-летним беком парижан следят "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Наиболее же конкретный интерес к футболисту проявляет "старая сеньора", которая планирует заменить ивуарийцем Дани Алвесом, который, вероятнее всего, продолжит карьеру в Англии.

В завершившемся сезоне Орье сделал 5 результативных передач в 32 матчах за ПСЖ.

Напомним, Мотта близок к уходу из ПСЖ. | soccernews.ru