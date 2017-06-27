Три европейских гранда нацелились на Орье

Теги псжсерж орьеманчестер юнайтедювентусинтер милан

Три европейских гранда нацелились на ОрьеЗаинтересованность в услугах защитника французского ПСЖ Сержа Орье проявляют сразу три европейских гранда.

Как информирует Mercato, за 24-летним беком парижан следят "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Наиболее же конкретный интерес к футболисту проявляет "старая сеньора", которая планирует заменить ивуарийцем Дани Алвесом, который, вероятнее всего, продолжит карьеру в Англии.

В завершившемся сезоне Орье сделал 5 результативных передач в 32 матчах за ПСЖ.

Напомним, Мотта близок к уходу из ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Как бы не пожалели потом гранды. Орье ведь абсолютный идиот.

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов