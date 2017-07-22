Три европейских гранда нацелились на защитника "Ниццы"

Защитник "Ниццы" Марланг Сарр попал в сферу интересов нескольких европейских грандов, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, в услугах игрока заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Челси". Сумма отступных за футболиста составляет 40 миллионов евро, однако ни один из этих клубов не собирается платить такую цену.

В прошлом сезоне Сарр провел 32 матча, отметился одним голом и двумя ассистами.

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