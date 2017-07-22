Три европейских гранда нацелились на защитника "Ниццы"
Защитник "Ниццы" Марланг Сарр попал в сферу интересов нескольких европейских грандов, сообщает Sky Sports.
По информации ресурса, в услугах игрока заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Челси". Сумма отступных за футболиста составляет 40 миллионов евро, однако ни один из этих клубов не собирается платить такую цену.
В прошлом сезоне Сарр провел 32 матча, отметился одним голом и двумя ассистами.
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|38
|87
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|38
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|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
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|62
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|Бордо
|38
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|Нант
|38
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|Сент-Этьен
|38
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|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
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|12
|Анжер
|38
|46
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|Тулуза
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|44
|14
|Метц
|38
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|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
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|Нанси
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|Бастия
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