Три европейских гранда поборются за хавбека ПСЖ

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Три европейских гранда поборются за хавбека ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Джовани Ло Чельсо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, на 22-летнего аргентинца претендуют "Реал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

За перспективного хавбека придётся заплатить не менее 60 миллионов евро.

Сейчас Ло Чельсо выступает на правах аренды за "Бетис", который может выкупить 80 процентов прав на футболиста за 25 миллионов евро.

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