Три европейских гранда поборются за хавбека сборной Японии

Сразу три европейских гранда собираются побороться за полузащитника "Гронингена" Рицу Доана, сообщает Todomercadoweb.

По информации ресурса, 20-летний хавбеком сборной Японии интересуются "Атлетико", "Ювентус" и "Манчестер Сити".

Доан выступает за "Гронинген" с 2017 года, сыграл 41 матч, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Прошлым летом перспективного футболиста пытался купить ЦСКА.

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