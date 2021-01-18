Три европейских гранда поспорят за Бельерина

Правый защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин стал трансферной целью топ-клубов Европы.

По информации Calciomercato, заполучить испанского фулбека хотят "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

Фаворитом в гонке за 25-летним футболистом пока считаются "сине-гранатовые".

В текущем сезоне Бельерин сыграл за "Арсенал" 19 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" снова заинтересовался Ляказеттом. | http://soccernews.ru