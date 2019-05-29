Три европейских гранда поспорят за Боатенга

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Три европейских гранда поспорят за Боатенга

Защитник "Баварии" Джером Боатенг пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

Как сообщает Sport1, в услугах 30-летнего немца заинтересованы ПСЖ, "Ювентус" и дортмундская "Боруссия".

"Бавария" уже не рассчитывает на игрока и готова его продать во время летнего межсезонья.

Боатенг выступает за "ротен" с 2011 года, сыграл 286 матчей и забил 8 голов. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Не пропустите: Президент "Баварии" советует Боатенгу сменить клуб. | http://soccernews.ru
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