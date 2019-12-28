Три европейских гранда поспорят за тер Штегена

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Три европейских гранда поспорят за тер Штегена

Сразу три клуба хотят переманить вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, за немецкого стража ворот намерены побороться "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ.

Сам 27-летний футболист не планирует уходить из "блауграны", однако требует, чтобы команда всерьёз претендовала на трофеи, иначе он может передумать.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл 23 матча за "Барсу" и пропустил 24 гола. Отступные в его контракте составляют 180 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" показала лучшие сейвы тер Штегена в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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