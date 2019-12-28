Три европейских гранда поспорят за тер Штегена
Сразу три клуба хотят переманить вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, за немецкого стража ворот намерены побороться "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ.
Сам 27-летний футболист не планирует уходить из "блауграны", однако требует, чтобы команда всерьёз претендовала на трофеи, иначе он может передумать.
В текущем сезоне тер Штеген сыграл 23 матча за "Барсу" и пропустил 24 гола. Отступные в его контракте составляют 180 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" показала лучшие сейвы тер Штегена в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12