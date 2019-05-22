Три европейских гранда ведут борьбу за защитника "Эспаньола" Эрмосо

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Три европейских гранда ведут борьбу за защитника "Эспаньола" Эрмосо

Защитник "Эспаньола" Марио Эрмосо привлёк внимание трёх европейских топ-клубов, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, на 23-летнего футболиста претендуют "Бавария", ПСЖ и "Арсенал".

Стоит отметить, что центрбек является воспитанником мадридского "Реала" и "бланкос" имеют опцию выкупа игрока за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрмосо сыграл за "Эспаньол" 35 матчей и забил 3 гола. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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