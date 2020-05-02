Три европейских клуба интересуются братьями Миранчуками
Хавбеки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки летом могут перебраться в Европу.
По сведениям "Спорт-Экспресс", футболисты готовы рассмотреть предложения от испанских и итальянских клубов. Однако они больше предпочитают Испанию.
Отмечается, что в услугах братьев Миранчуков заинтересованы "Милан", "Рома" и "Севилья".
В этом сезоне Алексей провел 24 игры, в которых забил 9 голов и отадл 5 ассистов. На счету Антона два гола и одна результативная передача в 12 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20