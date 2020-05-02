Три европейских клуба интересуются братьями Миранчуками

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Три европейских клуба интересуются братьями Миранчуками

Хавбеки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки летом могут перебраться в Европу.

По сведениям "Спорт-Экспресс", футболисты готовы рассмотреть предложения от испанских и итальянских клубов. Однако они больше предпочитают Испанию.

Отмечается, что в услугах братьев Миранчуков заинтересованы "Милан", "Рома" и "Севилья".

В этом сезоне Алексей провел 24 игры, в которых забил 9 голов и отадл 5 ассистов. На счету Антона два гола и одна результативная передача в 12 матчах.

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