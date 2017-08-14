Три европейских клуба интересуются экс-хавбеком "Зенита"

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Три европейских клуба интересуются экс-хавбеком "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Маурисио попал в сферу интересов трёх европейских клубов, об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

"Валенсия", "Андерлехт" и "Хоффенхайм" очень интересуются Маурисио, мы будем рассматривать их предложения и сделаем выбор до следующей недели. Также клубы из Франции звонили мне по поводу моего клиента" - сказал агент.

Напомним, что 28-летний Маурисио этим летом расторг контракт с "Зенитом" и сейчас является свободным агентом.

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