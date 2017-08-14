Три европейских клуба интересуются экс-хавбеком "Зенита"
Бывший полузащитник "Зенита" Маурисио попал в сферу интересов трёх европейских клубов, об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.
"Валенсия", "Андерлехт" и "Хоффенхайм" очень интересуются Маурисио, мы будем рассматривать их предложения и сделаем выбор до следующей недели. Также клубы из Франции звонили мне по поводу моего клиента" - сказал агент.
Напомним, что 28-летний Маурисио этим летом расторг контракт с "Зенитом" и сейчас является свободным агентом.
Не пропустите: Московское "Динамо" отрицает интерес к Маурисио. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|30
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|2
|Клуб Брюгге
|30
|63
|3
|Андерлехт
|30
|57
|4
|Зульте-Варегем
|30
|53
|5
|Локерен
|30
|51
|6
|Генк
|30
|45
|7
|Гент
|30
|44
|8
|Кортрийк
|30
|39
|9
|Остенде
|30
|34
|10
|Шарлеруа
|30
|34
|11
|Серкль Брюгге
|30
|33
|12
|Льерс СК
|30
|32
|13
|Мехелен
|30
|31
|14
|Ред Стар Ваасланд
|30
|31
|15
|ОХ Левен
|30
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|16
|Монс
|30
|22