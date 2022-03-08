Три европейских клуба летом поспорят за Луиса Суареса
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может сменить команду по окончании нынешнего сезона.
По информации Marca, у 35-летнего футболиста есть три предложения из Европы. Также им интересуются несколько бразильских клубов.
В число претендентов на звёздного уругвайца входят "Севилья", "Интер" и "Аякс". Приоритет самого игрока - остаться в Ла Лиге.
В этом сезоне Суарес забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 35 матчах. Его контракт с "Атлетико" истекает в июне. Рыночная стоимость форварда - 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14