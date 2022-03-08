Три европейских клуба летом поспорят за Луиса Суареса

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Три европейских клуба летом поспорят за Луиса Суареса

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может сменить команду по окончании нынешнего сезона.

По информации Marca, у 35-летнего футболиста есть три предложения из Европы. Также им интересуются несколько бразильских клубов.

В число претендентов на звёздного уругвайца входят "Севилья", "Интер" и "Аякс". Приоритет самого игрока - остаться в Ла Лиге.

В этом сезоне Суарес забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 35 матчах. Его контракт с "Атлетико" истекает в июне. Рыночная стоимость форварда - 10 миллионов евро.

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