Три европейских клуба поборются за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса

Фото инстаграм Хулиана Альвареса

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Италии или Испании.

По информации журналиста Николо Скиры, в подписании 21-летнего футболиста заинтересованы "Милан", "Фиорентина" и "Атлетико".

В контракте аргентинца прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро, однако клуб готов продать его и за меньшие деньги.

Альварес - воспитанник "Ривер Плейт", он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Аргентины с 15 голами в 16 матчах.

Не пропустите: "Арсенал" готовит щедрое предложение по Влаховичу. | http://soccernews.ru