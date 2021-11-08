Три европейских клуба поборются за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса

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Три европейских клуба поборются за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса

Фото инстаграм Хулиана Альвареса

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Италии или Испании.

По информации журналиста Николо Скиры, в подписании 21-летнего футболиста заинтересованы "Милан", "Фиорентина" и "Атлетико".

В контракте аргентинца прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро, однако клуб готов продать его и за меньшие деньги.

Альварес - воспитанник "Ривер Плейт", он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Аргентины с 15 голами в 16 матчах.

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