Три европейских клуба поборются за Мазрауи

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Три европейских клуба поборются за Мазрауи

Фото: инстаграм Мазрауи\Автор неизвестен

Будущее защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи остается неопределенным на фоне истекающего летом контракта с амстердамским клубом.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, дортмундская "Боруссия" очень заинтересована в подписании Мазрауи и уже ведет переговоры с его агентом Мино Райолой.

По информации источника, помимо немецкого клуба, также интерес к игроку проявляют испанские клубы "Севилья" и "Барселона". 

Отмечается, что сейчас ничего не решено и за футболиста идет открытая гонка.

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