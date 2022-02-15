Три европейских клуба поборются за Мазрауи

Фото: инстаграм Мазрауи\Автор неизвестен

Будущее защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи остается неопределенным на фоне истекающего летом контракта с амстердамским клубом.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, дортмундская "Боруссия" очень заинтересована в подписании Мазрауи и уже ведет переговоры с его агентом Мино Райолой.

По информации источника, помимо немецкого клуба, также интерес к игроку проявляют испанские клубы "Севилья" и "Барселона".

Отмечается, что сейчас ничего не решено и за футболиста идет открытая гонка.

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