Три европейских клуба поборются за защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо заинтересовал несколько европейских клубов.

Как сообщает AS, в услугах 19-летнего француза заинтересованы "Аякс", "Лилль" и "Милан". Отмечается, что каталонцы не собираются отпускать игрока.

По сведениям источника, уход Тодибо блокирует наставник "Барсы" Эрнесто Вальверде.

В прошлом сезоне Тодибо сыграл за первую команду всего два матча.

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