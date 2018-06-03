Три европейских клуба претендуют на форварда "Ахмата"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг пользуется спросом среди европейских клубов.

Как сообщают российские СМИ, 26-летний сенегалец попал в сферу интересов французских "Монпелье" и "Анжера", а также греческого АЕК.

В прошлом сезоне Мбенг сыграл за "Ахмат" 18 матчей и забил 2 гола.

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