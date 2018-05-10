Три европейских топ-клуба готовы перехватить Лангле у "Барселоны"

Три европейских топ-клуба готовы перехватить защитника "Севильи" Клемана Лангле у каталонской "Барселоны", которая проявляет к нему интерес.

Так, по сведениям sport.es, также свои виды на 22-летнего бека "красно-белых" имеют мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 52 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" просматривала Лангле в матче "Севилья" - "Реал". | soccernews.ru