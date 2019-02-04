Три европейских топ-клуба готовы выложить 150 миллионов евро за лидера "Атлетико"

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Три европейских топ-клуба готовы выложить 150 миллионов евро за лидера "Атлетико"

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес привлек к себе внимание европейских топ-клубов.

По сведениям Fichajes.net, борьбу за 24-летнего испанца ведут "Бавария", "Барселона" и "Челси".

Отмечается, что каждый из названных клубов готов заплатить за Сауля 150 миллионов евро.

Сауль является воспитанником "Атлетико". В нынешнем сезоне на его счету три гола и три ассиста в 28 играх.

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