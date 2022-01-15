Три европейских топ-клуба хотят бесплатно подписать Дибалу

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Три европейских топ-клуба хотят бесплатно подписать Дибалу

Фото твиттер Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала всё ближе к уходу из туринского клуба на правах свободного агента.

Как пишет Football Italia, заполучить звёздного аргентинца хотят "Интер", "Тоттенхэм" и "Барселона".

Если 28-летний футболист станет доступен для бесплатного подписания, вышеуказанные клубы будут готовы сделать ему выгодное предложение. 

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт форварда со "старой синьорой" истекает 30 июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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