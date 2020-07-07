Три европейских топ-клуба интересуются Ляказеттом

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Три европейских топ-клуба интересуются Ляказеттом

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Италии или Испании, пишет Get French Football News.

По информации источника, в услугах 29-летнего француза заинтересованы "Атлетико", "Ювентус" и "Интер".

"Канониры" будут готовы вести переговоры о продаже нападающего только после завершения сезона АПЛ.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 48 миллионов евро.

Ляказетт выступает за "Арсенал" с июля 2017 года, сыграл 120 матчей, забил 46 голов и сделал 22 ассиста.

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