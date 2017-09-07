Три европейских топ-клуба интересуются полузащитником "Байера"

Хавбек "Байера" Атакан Аккайнак стал трансферной целью нескольких европейских топ-клубов.

Как сообщает Goal.com, в услугах 18-летнего немца турецкого происхождения заинтересованы "Барселона", "Челси" и "Рома".

Стоит отметить, что Аккайнак пока не дебютировал за основную команду "Байера".

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