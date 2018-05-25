Три европейских топ-клуба интересуются полузащитником "РБ Лейпцига"

Хавбек "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг летом может сменить клуб.

Как сообщает The Sun, в услугах 36-летнего шведа заинтересованы "Арсенал", "Атлетико" и "Ювентус". Немецкий клуб оценивает своего игрока в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Форсберг провел 33 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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