Три европейских топ-клуба интересуются вратарём "Тулузы"

Вратарь "Тулузы" Альбан Лафон заинтересовал сразу три европейских топ-клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, вариант с приобретением 19-летнего француза следующим летом рассматривают "Арсенал", "Наполи" и "Рома".

В этом сезоне Лафон сыграл за "Тулузу" 33 матча и пропустил 45 голов.

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