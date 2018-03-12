Три европейских топ-клуба интересуются вратарём "Тулузы"

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Три европейских топ-клуба интересуются вратарём "Тулузы"

Вратарь "Тулузы" Альбан Лафон заинтересовал сразу три европейских топ-клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, вариант с приобретением 19-летнего француза следующим летом рассматривают "Арсенал", "Наполи" и "Рома".

В этом сезоне Лафон сыграл за "Тулузу" 33 матча и пропустил 45 голов. 

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