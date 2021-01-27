Три европейских топ-клуба контактировали с Ди Марией

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Три европейских топ-клуба контактировали с Ди Марией

Три европейских топ-клуба контактировали с вингером ПСЖ Анхелем Ди Марией.

По сведениям Get French Football News, "Интер", "Тоттенхэм" и "Ювентус" обсуждали с аргентинцем возможный переход летом в качестве свободного агента.

Однако отмечается, что в планах игрока продление контракта с ПСЖ на два года, после чего он намерен покинуть Европу. ПСЖ предлагал Ди Марии новый контракт в декабре 2020 года, однако игрок отклонил предложение, так как тогда ему пришлось бы пойти на снижение зарплаты.

В этом сезоне на счету Ди Марии три гола и восемь ассистов в 22 играх.

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