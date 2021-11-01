Три европейских топ-клуба контактируют с агентом Тчуамени

Фото инстаграм Орельена Тчуамени

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени интересен сразу трём европейским грандам, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, на 21-летнего футболиста претендуют "Ювентус", "Челси" и "Ливерпуль".

Представители вышеуказанных клубов уже контактировали с агентом француза по поводу возможного трансфера.

"Монако" готов продать Тчуамени за 40 миллионов евро.

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