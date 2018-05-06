Три европейских топ-клуба нацелились на юного хавбека "Челси"

Теги челсибарселонареал мадридювентус

Три европейских топ-клуба нацелились на юного хавбека "Челси"

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

Как сообщает Goal.com, в услугах 17-летнего игрока заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Отмечается, что футболист впечатлил всех своей игрой в Юношеской Лиге УЕФА, где "Челси" пробился в финал, однако проиграл там "Барселоне".

Также Хадсон-Одои в этом сезоне принял участие в четырех матчах за первую команду "Челси".

Читайте также: "Челси" повесил ценник на Бакайоко. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов