Три европейских топ-клуба нацелились на юного хавбека "Челси"

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

Как сообщает Goal.com, в услугах 17-летнего игрока заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Отмечается, что футболист впечатлил всех своей игрой в Юношеской Лиге УЕФА, где "Челси" пробился в финал, однако проиграл там "Барселоне".

Также Хадсон-Одои в этом сезоне принял участие в четырех матчах за первую команду "Челси".

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