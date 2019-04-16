Три европейских топ-клуба поборются за Фернандеша

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации The Mirror, в гонке за 24-летним португальцем принимают участие "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и ПСЖ.

Скауты этих клубов уже давно следят за прогрессом перспективного хавбека.

В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Спортинг" 47 матчей, забил 28 голов и сделал 15 результативных передач.

Контракт футболиста с "львами" рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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