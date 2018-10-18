Три европейских топ-клуба поборются за хавбека "Фенербахче"

Три европейских топ-клуба поборются за полузащитника "Фенербахче" Элифа Элмаса, сообщает Turkish Football.

По информации источника, на 19-летнего македонца претендуют "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Севилья".

Элмас выступает за "Фенербахче" с 2017 года, сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В составе сборной Македонии перспективный хавбек провёл два матча, результативными действиями не отличался.

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