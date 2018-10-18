Три европейских топ-клуба поборются за хавбека "Фенербахче"
Три европейских топ-клуба поборются за полузащитника "Фенербахче" Элифа Элмаса, сообщает Turkish Football.
По информации источника, на 19-летнего македонца претендуют "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Севилья".
Элмас выступает за "Фенербахче" с 2017 года, сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
В составе сборной Македонии перспективный хавбек провёл два матча, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11