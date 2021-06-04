Три европейских топ-клуба поборются за Сауля

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Три европейских топ-клуба поборются за СауляФото: инстаграм Сауля

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес привлек к себе внимание других клубов.

По сведениям журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто, в услугах 26-летнего испанца заинтересованы "Бавария", ПСЖ и "Челси".

Отмечается, что пока ни один из этих клубов не контактировал с "матрасниками" касательно трансфера.

Клаусула в контракте Сауля составляет 150 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сауль провел 41 игру, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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