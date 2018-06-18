Три европейских топ-клуба поборются за защитника "Порту"

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Три европейских топ-клуба поборются за защитника "Порту"

Три европейских топ-клуба поборются за защитника "Порту" Алекса Теллеса, сообщает A Bola.

По сведениям издания, на 25-летнего бразильца претендуют "Ливерпуль", "Челси" и ПСЖ.

Отметим, что в контракте Теллеса с "драконами" прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

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