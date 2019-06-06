Три европейских топ-клуба поспорят за Чалова

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Три европейских топ-клуба поспорят за Чалова

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов летом может оказаться в одном из европейских топ-клубов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 21-летний россиянин входит в сферу интересов "Арсенала", "Севильи" и "Монако".

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 ассистов.

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