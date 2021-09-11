Три европейских топ-клуба поспорят за хавбека "Лестера" Тилеманса

Фото инстаграм Юри Тилеманса

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс следующим летом может оказаться в более статусном клубе.

По информации AS, на бельгийского хавбека претендуют "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Тилеманс выступает за "Лестер" с 2019 года, сыграл 112 матчей, забил 18 голов и сделал 19 ассистов.

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