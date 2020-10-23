Три европейских топ-клуба поспорят за хавбека менхенгладбахской "Боруссии"

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа может в скором времени оказаться в более статусном клубе.

По информации Goal.com, швейцарский хавбек привлёк своей игрой внимание "Баварии", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Немцы готовы продать одного из своих лидеров за сумму около 50 миллионов евро.

Закариа выступает за "Боруссию М" с лета 2017 года, сыграл 96 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

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