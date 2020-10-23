Три европейских топ-клуба поспорят за хавбека менхенгладбахской "Боруссии"
Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа может в скором времени оказаться в более статусном клубе.
По информации Goal.com, швейцарский хавбек привлёк своей игрой внимание "Баварии", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Немцы готовы продать одного из своих лидеров за сумму около 50 миллионов евро.
Закариа выступает за "Боруссию М" с лета 2017 года, сыграл 96 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18