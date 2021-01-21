Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Фейеноорда" Сенеси

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Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Фейеноорда" Сенеси

Центральный защитник "Фейеноорда" Маркос Сенеси летом может оказаться в более статусной команде.

По информации Marca, 23-летний футболист интересен мадридскому "Реалу", "Милану" и "Манчестер Сити".

Наиболее настойчивым претендентом на аргентинца являются "сливочные", которые собираются в ближайшие месяцы сделать официальное предложение роттердамскому клубу.

Сумма отступных в контракте игрока составляет 35 миллионов евро, но "Фейеноорд" хочет увеличить её до 50 миллионов.

В текущем сезоне Сенеси забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

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