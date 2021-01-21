Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Фейеноорда" Сенеси
Центральный защитник "Фейеноорда" Маркос Сенеси летом может оказаться в более статусной команде.
По информации Marca, 23-летний футболист интересен мадридскому "Реалу", "Милану" и "Манчестер Сити".
Наиболее настойчивым претендентом на аргентинца являются "сливочные", которые собираются в ближайшие месяцы сделать официальное предложение роттердамскому клубу.
Сумма отступных в контракте игрока составляет 35 миллионов евро, но "Фейеноорд" хочет увеличить её до 50 миллионов.
В текущем сезоне Сенеси забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
Не пропустите: "Арсенал" нацелился на Эдегора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Арустамян раскрыл новые подробности перехода Кокорина в "Фиорентину"
-
Роналду вышел на девятое место в истории по числу трофеев в карьере
-
В "Реале" приняли решение о будущем Зидана
-
Тедеско оценил качество игры "Спартака" в декабрьском матче с "Зенитом"
-
Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии
-
"Это не позор": Зидан высказался о вылете "Реала" из Кубка Испании от "Алькойяно"
-
Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Фейеноорда" Сенеси
-
Алексей Березуцкий окончательно определился со своим будущим в ЦСКА
-
Кавани стал автором уникального достижения
-
"Фиорентина" договорилась о трансфере Кокорина: названы условия сделки
-
"Ювентус" теряет Кьезу
-
Нойер повторил рекорд Кана в Бундеслиге
-
СМИ назвали двух основных кандидатов на замену Лэмпарду в "Челси"
-
Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии
-
Три топ-клуба АПЛ следят за ситуацией с будущим хавбека "Баварии" Мусиалы
-
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ
-
В пятый раз команда из третьего дивизиона выбила "Реал" из Кубка Испании
-
Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере
-
Главные новости дня: 20 января
-
"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18