Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Фейеноорда" Сенеси

Центральный защитник "Фейеноорда" Маркос Сенеси летом может оказаться в более статусной команде.

По информации Marca, 23-летний футболист интересен мадридскому "Реалу", "Милану" и "Манчестер Сити".

Наиболее настойчивым претендентом на аргентинца являются "сливочные", которые собираются в ближайшие месяцы сделать официальное предложение роттердамскому клубу.

Сумма отступных в контракте игрока составляет 35 миллионов евро, но "Фейеноорд" хочет увеличить её до 50 миллионов.

В текущем сезоне Сенеси забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 23 матчах.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на Эдегора. | http://soccernews.ru