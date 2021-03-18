Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Интера" Бастони
Фото твиттер "Интера"
Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони может продолжить карьеру в Англии, Германии или Испании.
По информации La Gazzetta dello Sport, 21-летний итальянец интересен "Ливерпулю", "Баварии" и "Барселоне".
Указанные клубы готовы заплатить за перспективного футболиста порядка 50 миллионов евро, однако "нерадзурри" пока не собираются продавать его.
В текущем сезоне Бастони сыграл за "Интер" 32 матча и сделал 4 ассиста. Его контракт рассчитан до 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18