Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Интера" Бастони

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Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Интера" Бастони

Фото твиттер "Интера"

Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони может продолжить карьеру в Англии, Германии или Испании.

По информации La Gazzetta dello Sport, 21-летний итальянец интересен "Ливерпулю", "Баварии" и "Барселоне".

Указанные клубы готовы заплатить за перспективного футболиста порядка 50 миллионов евро, однако "нерадзурри" пока не собираются продавать его.

В текущем сезоне Бастони сыграл за "Интер" 32 матча и сделал 4 ассиста. Его контракт рассчитан до 2023 года.

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