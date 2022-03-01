Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Торино" Бремера

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Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Торино" Бремера

Фото инстаграм Глейсона Бремера

Центральный защитник "Торино" Глейсон Бремер заинтересовал сразу три топ-клуба Европы, пишет журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, на бразильца претендуют "Бавария", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

"Быки" готовы продать одного из своих лидеров за 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бремер сыграл за "Торино" 24 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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