Три европейских топ-клуба претендуют на Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане привлек к себе внимание топ-клубов.

Как сообщает Todomercadoweb, в услугах 23-летнего немца заинтересованы "Бавария", ПСЖ и "Ювентус". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро. Соглашение Сане с "горожанами" истекает летом 2021 года.

Сане выступает за "Сити" с 2016 года. В этом сезоне на его счету 15 голов и 18 ассистов в 43 матчах.

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