Три европейских топ-клуба претендуют на Сане

Теги бавария мюнхенювентуспсжлерой санеманчестер сити

Три европейских топ-клуба претендуют на Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане привлек к себе внимание топ-клубов.

Как сообщает Todomercadoweb, в услугах 23-летнего немца заинтересованы "Бавария", ПСЖ и "Ювентус". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро. Соглашение Сане с "горожанами" истекает летом 2021 года.

Сане выступает за "Сити" с 2016 года. В этом сезоне на его счету 15 голов и 18 ассистов в 43 матчах.

Читайте также: Сане и Жезус хотят уйти из "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 апреля

Главные новости дня: 22 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов