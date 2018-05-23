Три европейских топ-клуба ведут борьбу за форварда "Фиорентины"

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Три европейских топ-клуба ведут борьбу за форварда "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Федерико Кьеза летом может сменить клуб.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в услугах 20-летнего игрока заинтересованы "Интер", "Наполи" и "Челси". Ориентировочная сумма трансфера составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кьеза провел 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

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