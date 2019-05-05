Три футболиста "Арсенала" попрощались с болельщиками

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Три футболиста "Арсенала" попрощались с болельщиками

Три игрока "Арсенала" Петер Чех, Аарон Рэмзи и Дэнни Уэлбек попрощались с фанатами клуба.

Напомним, что по окончании сезона Чех повесит бутсы на гвоздь, Рэмзи переберется в "Ювентус", а Уэлбек покинет клуб свободным агентом.

Рэмзи выступал за "канониров" с 2008 года, Уэлбек - с 2014, а Чех - с 2015.

Уэлбек сыграл за "Арсенал" в 369 матчах, в которых отметился 64 голами и 62 ассистами.

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