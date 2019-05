Три футболиста "Арсенала" попрощались с болельщиками

Три игрока "Арсенала" Петер Чех, Аарон Рэмзи и Дэнни Уэлбек попрощались с фанатами клуба.

Напомним, что по окончании сезона Чех повесит бутсы на гвоздь, Рэмзи переберется в "Ювентус", а Уэлбек покинет клуб свободным агентом.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…



THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q