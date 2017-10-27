Три футболиста "Барселоны" пропустят матч против "Атлетика"

Три футболиста "Барселоны", скорее всего, пропустят матч против "Атлетика", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, Томас Вермален повредил бедро, у Хавьера Маскерано поднялась температура, а Андрес Иньеста потянул мышцу.

Матч между "Атлетиком" и "Барселоной" состоится завтра в 21:45.

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