Три футболиста "Барселоны" пропустят матч против "Атлетика"

Теги барселонаатлетик бильбаоандрес иньестахавьер маскерано

Три футболиста "Барселоны" пропустят матч против "Атлетика"

Три футболиста "Барселоны", скорее всего, пропустят матч против "Атлетика", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, Томас Вермален повредил бедро, у Хавьера Маскерано поднялась температура, а Андрес Иньеста потянул мышцу.

Матч между "Атлетиком" и "Барселоной" состоится завтра в 21:45.

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комментарии
Зенден

Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании Читать полностью: https://news.tut.by/world/566522.html Весело будет)

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Зенден

Вермалена вообще можно не упоминать, он все жизнь травмируется, за Барсу и десятку игр не сыграл.

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