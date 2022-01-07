Три футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса

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Три футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса

Фото твиттер "Барселоны"

Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что три игрока сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Вылечились от коронавируса защитники Сержиньо Дест и Алекс Бальде, а также хавбек Гави.

Всем выздоровевшим футболистам уже разрешили вернуться к тренировкам в составе "сине-гранатовых".

"Барса" идёт на пятом месте в Ла Лиге. Ближайший соперник - "Гранада" (8 января).

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