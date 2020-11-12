Три футболиста дебютировали за сборную России в матче с Молдовой

Сразу три футболиста совершили свой дебют за сборную России в товарищеской игре против Молдовы (0:0).

Так, дебютантами национальной команды стали три игрока ЦСКА - центральный защитник Игорь Дивеев, а также полузащитники Иван Обляков и Константин Кучаев.

Отметим, что Дивеев сыграл весь матч. Обляков появился на поле на 53-й минуте, а Кучаев провел весь второй тайм.

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