Три футболиста дебютировали за сборную России в матче с Молдовой
Сразу три футболиста совершили свой дебют за сборную России в товарищеской игре против Молдовы (0:0).
Так, дебютантами национальной команды стали три игрока ЦСКА - центральный защитник Игорь Дивеев, а также полузащитники Иван Обляков и Константин Кучаев.
Отметим, что Дивеев сыграл весь матч. Обляков появился на поле на 53-й минуте, а Кучаев провел весь второй тайм.
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