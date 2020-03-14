Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом

"Фиорентина" подтвердила три случая заражения коронавирусной инфекцией среди своих футболистов.

Помимо серба Душана Влаховича болезнь выявлена у Хермана Пеццельи и Патрика Кутроне.

Также коронавирус диагностирован у клубного физиотерапевта Стефано Дайнелли.

Напомним, что чемпионат Италии одним из первых ушёл на вынужденный перерыв из-за пандемии.

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