Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом

Теги фиорентинапатрик кутронехерман пеццельядушан влаховичкоронавирус

Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом

"Фиорентина" подтвердила три случая заражения коронавирусной инфекцией среди своих футболистов.

Помимо серба Душана Влаховича болезнь выявлена у Хермана Пеццельи и Патрика Кутроне.

Также коронавирус диагностирован у клубного физиотерапевта Стефано Дайнелли.

Напомним, что чемпионат Италии одним из первых ушёл на вынужденный перерыв из-за пандемии.

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