Три футболиста "Фиорентины" полностью вылечились от коронавируса

Три игрока "Фиорентины" полностью излечились от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса", - говорится в заявлении клуба.

О том, что футболисты заразились Covid-19 стало известно три недели назад.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших - 64 849, выздоровевших - 247 844.

Не пропустите: Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет| http://soccernews.ru