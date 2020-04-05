Три футболиста "Фиорентины" полностью вылечились от коронавируса
Три игрока "Фиорентины" полностью излечились от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса", - говорится в заявлении клуба.
Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) April 5, 2020
FULL STATEMENT ➡️ https://t.co/ucJOMG1uYz#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/d7irV7BuXm
О том, что футболисты заразились Covid-19 стало известно три недели назад.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших - 64 849, выздоровевших - 247 844.
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|Хеллас Верона
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|10
|Болонья
|26
|34
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|Удинезе
|26
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