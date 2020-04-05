Три футболиста "Фиорентины" полностью вылечились от коронавируса

Теги коронавирусфиорентинапатрик кутронедушан влаховичхерман пеццелья

Три футболиста "Фиорентины" полностью вылечились от коронавируса

Три игрока "Фиорентины" полностью излечились от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик КутронеХерман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса", - говорится в заявлении клуба.

О том, что футболисты заразились Covid-19 стало известно три недели назад. 

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших - 64 849, выздоровевших - 247 844.

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