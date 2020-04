Три футболиста "Фиорентины" полностью вылечились от коронавируса

Три игрока "Фиорентины" полностью излечились от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Мы рады сообщить, что наши футболисты Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович вылечились от коронавируса", - говорится в заявлении клуба.

Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19



FULL STATEMENT ➡️ https://t.co/ucJOMG1uYz#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/d7irV7BuXm