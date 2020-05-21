Три футболиста "Оренбурга" переболели коронавирусом
Три игрока "Оренбурга" переболели коронавиурсом. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным источника, футболисты прошли тестирование на Covid-19, по результатам которого у игроков были найдены антитела.
Коронавирусом болели нападающий Андреа Чуканов, шведский полузащитник Филип Рогич и словенский вингер Жига Шкофлек.
Напомним, на данный момент в РПЛ выявлено 4 случая заражения Covid-19.
Возобновить чемпионат России планируется 21 июня.
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