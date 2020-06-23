Три футболиста ПСЖ переболели коронавирусом

ПСЖ сообщил о том, что три игрока команды переболели коронавирусом.

Положительный тест на Covid-19 сдали три футболиста парижан и один сотрудник клуба.

"Симптомы заражения у заболевших проявились, когда они находились в изоляции, и не контактировали друг с другом. Сейчас они не заразны и могут возобновить тренировка", - сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ. На данный момент команда готовится к Кубку Франции и Лиге Чемпионов.

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