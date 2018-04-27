Три футболиста ПСЖ претендуют на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

Лига 1 определила кандидатов на звание лучшего игрока сезона, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, в список претендентов вошли три игрока ПСЖ - Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе и Неймар. При этом единственным футболистов не из ПСЖ, который претендует на награду является полузащитник "Марселя" Флориан Товен.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне этот приз получил Кавани.

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